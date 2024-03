KTS-SchÃ¼ler tischten gemeinsam mit Haubenkoch groÃŸ auf

Igor Jagodic ist ein renommierter Chefkoch, der im Restaurant Strelec in Ljubljana, Slowenien, kulinarische Meisterwerke schafft. Er kombiniert klassische französische Küche mit lokalen Zutaten, was seinen Gerichten eine einzigartige slowenische Note verleiht. Seine Küche zeichnet sich durch ausgewogenen Geschmack, ästhetische Präsentation und Liebe zum Detail aus. Igor Jagodic erhielt 2019 den Titel Gault&Millau Chef und das „Strelec“ wurde 2022 mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Seine Kochphilosophie ist einfach: Er kocht nur das, was ihm gefällt, und betont die Bedeutung von Leidenschaft und Freude in der Küche.