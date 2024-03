Österreich: Wechselhaftes Wetter mit Sonne und Wolken

Veröffentlicht am 13. März 2024, 21:30 / ©Thomas Kaiser

Die Schneefallgrenze steigt tagsüber auf über 1500 Meter Seehöhe an. Im Süden und Westen des Landes hingegen bleibt es größtenteils trocken, und dort dürfen sich die Menschen auf mehr Sonnenstunden freuen. Der Wind weht schwach aus westlichen bis nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 6 Grad Celsius. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen je nach Sonnenschein auf 9 bis 16 Grad an, örtlich im Westen sogar bis auf 18 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.