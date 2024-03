Steiermark: Sonne, Wolken und milde Temperaturen am Donnerstag

In den Regionen vom Ausseer Land über das Ennstal bis nach Mariazell wird die Sonne nur spärlich zu sehen sein, und zu Beginn des Tages kann es sogar etwas regnen. Richtung Süden hin wird die Sonne zeitweise durchbrechen, im Oberen Murtal besonders am Vormittag und im Südosten eher am Nachmittag. In diesen Gebieten bleibt es jedoch größtenteils trocken. Der Wind weht schwach und trotz der Wolken bleibt es überdurchschnittlich mild. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 2 und 5 Grad Celsius, während die Tageshöchstwerte voraussichtlich zwischen 12 und 17 Grad Celsius liegen werden, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.