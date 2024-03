Die Frösche sind los: „Bitte seid vorsichtig“

Mit jedem Tag steigen die Temperaturen, was dazu führt, dass eine steigende Anzahl von Molchen, Fröschen und Kröten sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern macht. Da sie oft Straßen überqueren müssen, besteht die Gefahr, dass sie von Autos überfahren werden.

„Bitte vorsichtig sein“

„Bitte seid also besonders im Bereich Vassacher See/Zwischenbergen vorsichtig, fahrt dort in der Dämmerung langsam“, schreibt die Stadt Villach in einem Facebook Posting. Im Frühling und im Herbst sind Amphibien wie Kröten, Frösche, Salamander und Lurche aktiv. Im Frühjahr machen sich diese Tiere auf Wanderung zu ihren Laichgewässern, um ihre Eier dort abzulegen. Sie kehren jedes Jahr zu den Gewässern zurück, in denen sie einst als Kaulquappen herangewachsen sind und sich zu ausgewachsenen Fröschen oder Kröten entwickelt haben.