Brand-Alarm: Jedoch wurde ein anderes Objekt zum Opfer der Flammen

14. März 2024

Um 18.23 Uhr ertönte bei der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Josef in der Weststeiermark der Alarm. Ein Wohnhaus solle in Brand geraten sein, so hieß es laut ersten Informationen. „Beim Eintreffen stellte sich jedoch glücklicherweise heraus, dass es sich lediglich um einen Brand einer Gartenhütte handelte“, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. 23 Florianis standen 1,5 Stunden im Einsatz, bis sie wieder einrücken konnten.