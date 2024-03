Heute keine Flüge: Über 100 Ausfälle bei Austrian Airlines

Rund 9.000 Passagiere und über 110 Flüge in ganz Österreich sind von der Betriebsversammlung des Flughafen-Personals am heutigen Donnerstag, dem 14. März, betroffen. „Die betreffenden 110 Flüge wurden bereits aus dem System genommen oder umgeplant und die betroffenen Fluggäste informiert bzw. umgebucht“, merken die Austrian Airlines an.

Streiks in Deutschland

Aber nicht nur in Österreich steht der Flugverkehr still, auch in Deutschland geht es rund. „Zusätzlich zu der Betriebsversammlung für das fliegende Personal, hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag, den 14. März einen Streik des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden Baden angekündigt.“

„Kommen sie nicht an den Airport“

Die Passagiere sollen daher nicht an die Flughäfen kommen. Sicherheitskontrollen zum Transitbereich werden geschlossen sein und auch der Zugang zu den Gates ist nicht möglich. „Wir bitten deshalb alle Gäste, die am 14. März ihre Reise an einem der genannten Airports beginnen möchten, nicht an den jeweiligen Airport zu kommen.“