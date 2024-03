Wiener (45) im Bus aufgelauert und dann verprügelt

Die zwei bislang unbekannte Männer stehen in Verdacht, am 19. Jänner 2024 einen 45-Jährigen ausgeraubt zu haben. Sie sprachen ihr Opfer bereits bei einer Busstation in Ottakring an und folgten ihm ebenfalls in den Bus bis Meidling. Als der 45-Jährige dann ausstieg, schlugen sie ihn mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Verprügelt, ausgeraubt und nochmals verprügelt

„Die zwei Unbekannten sollen anschließend dem 45-Jährigen eine Festplatte und ein E-Book aus einer schwarzen Umhängetasche geraubt haben. Mit den Gegenständen liefen die beiden davon, kamen aber kurze Zeit später zurück, schlugen erneut auf das Opfer ein und entrissen diesem die Umhängetasche und flüchteten erneut“, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise erbeten Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 01 / 31310 Durchwahl 57210 erbeten.