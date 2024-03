Malwettbewerb: Kreative Volkschüler können tollen Preis abstauben

Um das Bewusstsein für Tierschutz schon im Kindesalter zu fördern, startet das Land Steiermark auf Initiative von Tierschutzreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang den ersten Malwettbewerb für Volksschulen zum Thema: Wie wollen Hund, Katze, Meerschweinchen & Co. wohnen? Teilnehmen können alle steirischen Volksschulen, als Gewinn winkt eine Exkursion für die ganze Volksschulklasse.

Kinder sollen artgerechten Umgang mit Tieren lernen

Wie soll das Zuhause von Heimtieren wie Hunden, Katzen, Kaninchen & Co. aussehen, damit sich die Tiere wohl fühlen? Das Land Steiermark lädt alle Klassen der 3. und 4. Schulstufe ein, ihre Vorstellungen als Bilder zu gestalten. „Jedes Heimtier hat eigene Bedürfnisse. Manche Tiere leben gerne alleine, andere lieber mit Artgenossen zusammen, manche sind sehr aktiv, andere mögen es lieber ruhig. Die Kinder sollen durch den Wettbewerb herausfinden, wie ein tiergerechtes Zuhause für ein Heimtier aussieht“, erklärt Lang. „Je früher Kinder den richtigen und artgerechten Umgang mit Tieren lernen, umso besser. Deshalb ist es wichtig, dass Tierschutz bereits in der Volksschule ansetzt. Ich lade alle Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Schulstufe ein, an diesem Malwettbewerb teilzunehmen“, so Werner Amon, Landesrat für Europa, Internationale Angelegenheiten, Bildung und Personal & Präsident der Bildungsdirektion.

Lewis Blake wird Kunstwerke bewerten

Die fachliche Grundlage für den Malwettbewerb kommt vom Verein „Tierschutz macht Schule“, der allen teilnehmenden Schulen kostenlos Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellt. „Aus unseren Materialien erfahren die Volksschülerinnen und Volksschüler zum Beispiel, dass soziale Tiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Rennmäuse unbedingt Artgenossen brauchen oder welche Bedürfnisse Katzen oder Hunde im Zusammenleben mit Menschen haben“, sagt Lea Mirwald, Geschäftsführerin von „Tierschutz macht Schule“. Unterstützt wird der Malwettbewerb auch vom Grazer Künstler Lewis Blake, der als Jury-Mitglied die Kunstwerke bewerten wird. Seine Tipps für die Volksschülerinnen und Volksschüler: „Kunst ist eine großartige Möglichkeit, Botschaften zu vermitteln. Überlegt, was ihr mit euren Bildern sagen möchtet. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und habt keine Angst, Fehler zu machen.“