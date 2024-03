Klima-Demo: Hier kommt es morgen zu Anhaltungen

Veröffentlicht am 14. März 2024, 11:12 / ©5 Minuten

Wegen einer Versammlung/Marsch zum Thema „bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV & für (mehr) Klimaschutz“ kommt es morgen in der Zeit von 16 bis ca. 17 Uhr zu Anhaltungen der Linie 30 zwischen Karmeliterplatz und Geidorfplatz, Anhaltungen der Buslinien 31 und 39 am Glacis, sowie Anhaltung der Linie 30 in der Burggasse.

Treffpunkt und Route

Die Versammlung beginnt um 15.30 Uhr am Karmeliterplatz. Um ca. 16 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Karmeliterplatz – Paulustorgasse – Maria-Theresia-Allee – Glacisstraße – Wilhelm-Fischer-Allee – Burgring – Einspinnergasse zum Tummelplatz in Bewegung.

Diese Linien sind betroffen Buslinie 30: In der Zeit ca. 16 bis ca. 16.20 Uhr wird es im Bereich zwischen Karmeliterplatz und dem Geidorfplatz zu Anhaltungen der Linie 30 kommen. Buslinien 31 und 39: In der Zeit von ca. 16.10 bis ca. 16.40 Uhr wird es im Bereich der Glacisstraße vom Geidorfplatz bis zur Elisabethstraße zu Anhaltungen dieser Buslinien kommen. Buslinie 30: Von ca. 16.40 bis ca. 17 Uhr wird es zu Anhaltungen der Buslinie 30 im Bereich Burggasse kommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2024 um 11:28 Uhr aktualisiert