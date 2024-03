Diskussion um Hülgerthpark: Für Stadt gibt es keinen Grund zur Panik

Veröffentlicht am 14. März 2024, 11:46 / ©5 Minuten

Diskussionen rund um das Thema „Zukunft des Pflegeheims Hülgerthpark“ gab es in den letzten Jahren viele. Ein „strategischer Partner für das Altenwohn- und Pflegeheim“ wird seit Längerem gesucht. Bislang wurde dieser aber noch nicht gefunden – herrscht hier „politischer Stillstand“? Fakt ist, dass dem Hülgerthpark die Zeit drängt. Mit 31. Dezember 2024 erlischt nämlich die Betriebsgenehmigung, wenn die notwendigen Sanierungen bzw. der Neubau nicht bald durchgeführt werden – 5 Minuten berichtete. Aktuell bietez der Hülgerthpark ein Zuhause für 117 Bewohner im Alter von 65 bis 101 Jahren.

„Es herrscht keinesfalls Stillstand“

Die Stadt Klagenfurt nahm am heutigen Donnerstag, dem 14. März, in einer Pressekonferenz zum Thema „Aktueller Stand Vergabeverfahren Altenwohn- und Pflegeheim Hülgerthpark“ Stellung. Eines nimmt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) schon anfangs vorweg: „Das Thema wird immer wieder besprochen und es herrscht hier keinesfalls Stillstand.“

Schon seit 2019 Thema

Das Projekt Hülgerthpark ist schon 2019 zum Thema in der Klagenfurter Stadtpolitik geworden. Man hat damals festgestellt, dass das Projekt alle Kostenvorstellungen gesprengt hätte. Scheider habe in seiner Amtsperiode dann versucht, das Projekt „zu retten“. Ein neuer Plan musste her. Daher startete die Stadt auch die Ausschreibung und das Verfahren – Wer als Bestbieter herausgeht, sollte auch Partner der Stadt werden.

„Fristen werden eingehalten“

Auf jeden Fall versichert der Bürgermeister, dass es permanent Gespräche mit den zuständigen Abteilungen des Landes gäbe. Dem weiteren Verlauf kann man ruhig entgegensehen, so Scheider: „Es ist ganz klar, dass wir beim derzeitigen Verfahrensstand davon ausgehen, dass wir alle Fristen einhalten können.“ Wer letztlich das Verfahren für sich entscheidet, soll eine Kommission beschließen. Es bleibt nun abzuwarten. Man bedenke, dass mit Ende 2024 die Schließung für den Hülgerthpark droht.

„Keine Panik“

„Es ist nichts passiert, was jetzt einen Skandal rechtfertigen würde. Ich weiß, dass es eine sensible Materie ist. Aber man darf auf dem Rücken von älteren Menschen keine Politik-Spielchen machen. Ich kritisiere jeden, der hier noch Öl ins Feuer gießt, obwohl es hier gar keine Panik gibt, Familien und Angehörige machen sich jetzt unnötige Sorgen. Das ist widerwärtige Politik in meinen Augen“, kritisiert Scheider.

„Zeitplan war uns immer bewusst“

Auch Projektkoordinator Alexander Lubas sieht die Lage entspannt: „Uns war immer bewusst, wie der Zeitplan aussieht. Bis zum Ende des Jahres haben wir einen neuen Betreiber. Wir haben regelmäßig Kontakt mit allen Verantwortlichen. Es ist unser gemeinsames Interesse, das Projekt positiv abzuschließen.“

„Erinnerung“ hatte nicht Aufregung zum Ziel

„Druck“ machte in dieser Sache Hülgerthpark-Geschäftsführerin Elke Brunner. Sie wies die Stadt auf die Sperrfrist hin: „Ich habe mit der Mail an die Aufsichtsräte meine Pflicht wahrgenommen, den Stadtsenat nochmal an die Sorgfaltspflicht zu erinnern.“ Der Wirbel, den es nun gibt, wäre nicht ihr Ziel gewesen. Gespräche mit den Mitarbeitern und den Bewohnern habe sie bereits geführt, um diese zu beruhigen.

Übergangsfrist beachten

Genaueren Einblick in das Verhandlungsverfahren gibt bei der Pressekonferenz Dr. Ralph Pock als Verfahrensexperte. Eine zweite Verfahrensrunde (es ist ein zweistufiges Verhandlungsverfahren) hätte es bereits gegeben. „Nun müssen Verträge vorbereitet werden. Dann wird es ein Erstangebot geben und wieder Verhandlungsrunden um ein Letztangebot. Das ist ein standardisiertes Verfahren.“ Er versichert weiter: „Wir bewegen uns innerhalb der vorgegebenen Grenzen. Die Übergangsfristen sind zu berücksichtigen. Der Ausbau vor Ort muss also nicht ab 1. Jänner 2025 erfolgen, es muss nur sichergestellt werden, wer es ab diesem Zeitpunkt betreut.“

Was passiert mit Personal und Bewohnern?

Ob der neue Betreiber die Mitarbeiter übernehmen müsse, dazu gibt die Stadt noch keine Auskunft. Diese Information sei laut Pock angebotsrelevant und werde nicht der breiten Öffentlichkeit bereitgestellt. Aber auf das Personal werde auf jeden Fall Rücksicht genommen. Bekanntlich ist eine Sanierung des Hülgerthparks schon lange notwendig. Was aber passiert mit den Bewohnern während der Arbeiten? „Da gibt es schon konkrete Lösungen und Pläne“, meint Lubas. Die Geschäftsführerin Elke Brunner weiter: „Das wird viel Einfühlungsvermögen seitens der Betreuer und des Personals brauchen.“

Was passiert im Fall des Falles?

Was ist, wenn nichts nach Plan läuft? Lubas: „Es gibt Ideen, die wir formuliert haben, aber einen konkreten Plan B möchte ich nicht kundtun.“ Scheider betont, dass sie sogar davon ausgehen, dass die Frist unterschritten wird, „aber es gibt auch Gespräche mit dem Land für den Fall des Falles.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2024 um 12:18 Uhr aktualisiert