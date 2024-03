Der Klagenfurter Ostermarkt ist eröffnet

Auch heuer sorgen 34 Standler und Fieranten beim Klagenfurter Ostermarkt für eine bunte Angebotspalette. Zudem laden das Marktamt und Klagenfurt Marketing zu einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein. Vom gemeinsamen Palmbuschenbinden bis zu Rico’s Mitmachzirkus ist für jeden etwas dabei. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) freut es als Marktreferent besonders, „mit dem größten Ostermarkt Kärntens ein Highlight in der Stadt zu haben, das Klagenfurter und Gäste in Osterstimmung bringt. Nicht nur das bunte Angebot am Ostermarkt zieht Besucherinnen und Besucher an, sondern auch der Brauchtums-Schwerpunkt. Palmbuschenbinden, Palmweihe, gemeinsames Fastensuppenessen oder der Palmeselumzug durch die Innenstadt sind sehr beliebt“.

Highlights am Ostermarkt

Heuer neu: Eine Sandskulptur aus der Partnerstadt Lignano, welche gleich am Eröffnungstag zum beliebten Fotomotiv wurde. Mit dabei ist auch wieder der Verein Wandelstern mit einem Osterstrauch, der an zu früh verstorbene Kinder erinnert. Mehr dazu hier. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung vom Saxophonisten Fred K. und dem Kinderchor der Musikvolksschule 1 am Kreuzbergl.