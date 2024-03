Großeinsatz nach Vermissten-Meldung: Suche nach Pensionst läuft

Veröffentlicht am 14. März 2024, 12:14 / ©FF Miesenbach

Insgesamt standen 15 Einsatzfahrzeuge mit knapp 100 Personen am Dienstagabend im Sucheinsatz. Leider musste die intensive Suche gegen 1 Uhr erfolglos eingestellt werden – wir berichteten. Am Mittwoch wurde die Suche fortgesetzt, aber auch gestern konnte die Person nicht gefunden werden.

Neue Strategie

Bei dem Abgängigen handelt es sich um einen 87-jährigen Mann, der an Demenz leidet, wie Hauptbrandinspektor Christoph Mariacher von der Freiwilligen Feuerwehr Miesenbach im Gespräch mit 5 Minuten berichtet. Körperlich sei der Pensionist jedoch noch sehr agil. Am heutigen Dienstag wurde die Suche wieder hochgefahren, allerdings mit „veränderten Parametern“, wie Mariacher erklärt. Es wird nicht mehr großflächig gesucht, sondern „motorisiert mit kleinen Trupps“. Bei dem Vermissten handelt es sich um einen 87-Jährigen mit hagerem Körperbau. Er ist etwa 180 Zentimeter groß, trägt eine Jacke, eine Haube und blaue Jeans, so beschreibt Mariacher die Person auf Anfrage von 5 Minuten.

Familie verzweifelt auf der Suche

Die Familie des Abgängigen ist verzweifelt auf der Suche nach dem Pensionisten und teilt auf Facebook eine Vermisstenmeldung. „Unser Opa ist seit gestern Abend im Raum Birkfeld, Gschaid, Miesenbach, Pöllau abgängig! Er leidet unter Demenz und dementsprechend verwirrt. Er trägt einen braunen Parka, rot-blaue Mütze und Jeans. Falls ihn jemand gesehen oder mitgenommen hat, bitte unter 0664 2108977 melden!“, so hieß es in einem Posting von Dienstag.