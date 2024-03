Unzertrennlich: Gailtaler Ehepaar verstirbt kurz nacheinander

Ihre Herzen schlugen füreinander: Andrea und Wilfried Unterassinger verbrachten nicht nur ihr Leben gemeinsam, auch im Tod sind sie miteinander vereint. In einem Abstand von nur vier Tagen ist das Ehepaar aus dem Gailtal verstorben. Es war eine schwere Krankheit, die Andrea das Leben kostete. Sie schloss am Samstag, dem 9. März 2024, ihre Augen.

Ehemann stirbt nur vier Tage später

Ein Schicksalsschlag, den ihr Mann wohl nicht verkraften konnte. Er folgte seiner Frau nur wenige Tage später am 13. März 2024 – plötzlich und unerwartet – in den Himmel. Das Paar hinterlässt drei erwachsene Kinder. Der Begräbnisgottesdienst findet am Josefitag, dem 19. März 2024, um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle St. Daniel-Dellach statt. Ab 11 Uhr kann in der Halle Abschied genommen werden.