Rote Ampel überfahren: Zwei Verletzte bei Kollision auf Kreuzung

Veröffentlicht am 14. März 2024

Bei Rotlicht fuhr am Donnerstagmorgen ein 78-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Völkermarkt in die Kreuzung der Packer Straße mit der Poggersdorfer Landesstraße ein. In der Folge stieß er gegen den von links kommenden Wagen eines 37-jährigen Villachers. Dessen Fahrzeug wurde durch den Anprall zur Seite und gegen den im Kreuzungsbereich stehenden PKW eines 40-jährigen Mannes aus dem Bezirk Klagenfurt geschleudert.

Zwei Verletzte

Sowohl der 78-Jährige als auch der 37-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 40-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Im Einsatz stand neben den Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein, auch die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein, welche die Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn übernahm.