FPÖ-Kunasek: „Fehlgeleitete Politik bekommen die Steirer zu spüren“

Die FPÖ plant, die wachsende Zahl von Gewalttaten durch Migranten in den Fokus zu rücken und die politischen Vertreter zur Stellungnahme aufzufordern. FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek erklärt: „Es darf nicht sein, dass die höchsten politischen Vertreter der Steiermark vor den anhaltenden Gewaltorgien in der Grünen Mark die Augen verschließen und Stillschweigen üben.“ Kunasek betont, dass die steirische Landesregierung in dieser Angelegenheit klar Position beziehen muss, da in den letzten Wochen gewalttätige Übergriffe durch Asylanten von Graz bis nach Liezen verzeichnet wurden.

©BKA/ Dragan Tatic Mario Kunasek spricht über die kommende Lanftagssitzung.

„Fehlgeleitete Politik bekommen die Steirer nun nahezu tagtäglich zu spüren“

Kunasek erinnert daran, dass es im Jahr 2015 Vertreter von Schwarz, Rot und Grün waren, die die Warnungen der FPÖ ignorierten und stattdessen für den grenzenlosen Zuzug von Fremden aus aller Welt warben. „Diese fehlgeleitete Politik bekommen die Steirer nun nahezu tagtäglich am eigenen Leib zu spüren“, fügt er hinzu.

FPÖ fordert entschiedenes Vorgehen gegen ausländische Gewalttäter

Die Aktuelle Stunde soll dazu dienen, die ÖVP und SPÖ aus ihrem „Dämmerschlaf“ zu holen und sie mit den gravierenden Auswirkungen der Massenmigration zu konfrontieren. „Es braucht endlich ein entschiedenes Vorgehen gegen ausländische Gewalttäter und konsequente Rückführungen“, betont Kunasek. Er schließt mit dem Appell, dass eine freiheitliche Regierungsbeteiligung auf allen Ebenen notwendig sei, da nachweislich niemand aus den derzeit regierenden Parteien dazu imstande sei.