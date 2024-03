25. Steiermark-Frühling in Wien: Steirer erobern die Bundeshauptstadt

Mit einer vielfältigen Auswahl an Köstlichkeiten, Brauchtum und mitreißender Musik verspricht das Fest ein Erlebnis für alle Sinne zu werden. Zu den Highlights gehören unter anderem Live-Kochshows, musikalische Auftritte von Volksmusik bis Steirerpop und traditionelle Brauchtumsveranstaltungen. Neu in diesem Jahr sind acht große LED-Screens am Platz, die die Schönheit der Steiermark als Urlaubsdestination visualisieren. Der Steiermark-Frühling ist längst ein fester Bestandteil des Wiener Veranstaltungskalenders und lockt jährlich rund 150.000 Besucher an.

©STG | Jürgen Hammerschmid