Einsatz wegen Gasaustritt: Dorfplatz gesperrt

Am Donnerstag, dem 14. März 2024, gegen 11.40 Uhr, wurde bei Grabungsarbeiten bei einer Baustelle in Götzens eine Gasleitung beschädigt und es kam in der Folge zu einem Gasaustritt. Daraufhin wurde der Dorfplatz für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr kurzzeitig gesperrt. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Götzens und Birgitz, die Rettung und die Polizei Axams.