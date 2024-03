Leiche in abgebranntem Bauernhaus gefunden

Mitten in der Nacht, kurz vor 2 Uhr morgens rückten sieben Feuerwehren zu einem Brand in Oberau, Kufstein aus. Aus unbekannter Ursache brach ein Feuer in einem Bauernhaus aus. Über 100 Feuerwehrleute kämpften im Flammeninferno. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Donnerstagnachmittag an. Nach dem Feuer blieb nichts zurück, außer eine einzige Brandruine.

Bewohner vermisst

Aber wo waren die Bewohner? Diese Frage beschäftigte die Kräfte bei den Ermittlungen. Es stellte sich heraus, dass einer gar nicht in der Nähe des Brandes war. Vom anderen fehlte allerdings jede Spur – 5 Minuten berichtete.

Traurige Gewissheit?

Nun gibt es in diesem Fall traurige Nachrichten: Die Feuerwehrleute fanden eine Leiche. Ob es sich dabei um den vermissten Bewohner handelt, ist noch nicht geklärt. Die Obduktion soll Aufschluss zur Identität geben. Die Brandursache ist ebenso unklar. Die Ermittlungen laufen weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2024 um 15:00 Uhr aktualisiert