In England untergetaucht: Gesuchter Straftäter festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein 38-jähriger Afghane, der aufgrund einer durch das Landesgericht Wels im Mai 2023 verhängten Freiheitsstrafe untergetaucht war, in der englischen Stadt Doncaster ausfindig gemacht. Am 11. März wurde er schließlich von der Interpolfahndung in Kooperation mit den Ermittlern aus Oberösterreich festgenommen. Der Afghane, der zuletzt im Bezirk Vöcklabruck mit seiner Familie Unterkunft nahm, befindet sich derzeit in Auslieferungshaft.