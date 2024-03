Wollte Essen von Lieferanten klauen: Jetzt sucht ihn die Polizei

Veröffentlicht am 14. März 2024, 15:31 / ©LPD Wien

Zuerst stieß er den E-Roller eines Essenslieferanten in Wien um, sodass dieser beschädigt wurde. Dann versuchte er mit dem Essensrucksack zu fliehen. Das Opfer holte den Tatverdächtigen aber ein und hielt ihn fest.

Opfer geschlagen

„Dabei riss sich der Täter los und schlug dem Opfer mit der Faust gegen seinen Helm. In weitere Folge floh der Tatverdächtige in unbekannte Richtung“, schildert die Landespolizeidirektion Wien. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Essenslieferant an der Hand verletzt wurde.

Zeugen gesucht

Zeugen, denen die tatverdächtige Person vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an den zuständigen Kriminalsachbearbeiter unter der Telefonnummer 01-31310-45350 bzw.- 45450 erbeten.