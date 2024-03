Junger Lenker (21) tischte Polizei kuriose Geschichte auf

Am 15. Februar 2024 kurz vor 1 Uhr zeichnete eine Radarmessung auf der A10 Tauernautobahn eine Geschwindigkeitsübertretung auf. Ein vorerst unbekannter Pkw-Lenker fuhr 235 km/h bei erlaubten 100 km/h. Bei der Auswertung wurde festgestellt, dass die Kennzeichen am 21. Oktober 2023 als gestohlene gemeldet worden waren. Die Polizei führte intensive Ermittlungen durch, um das Fahrzeug einem Lenker zuordnen zu können.

Kuriose Geschichte

Am 11. März konnte der Pkw in einer Tiefgarage in St. Johann festgestellt und der dazugehörige Lenker ausgeforscht werden. Der Lenker, ein 21-jähriger Pongauer, gab an, dass er für seinen Pkw keine Zulassung bekommen hatte und daher die Kennzeichen gestohlen habe. Die Geschwindigkeitsübertretung habe er begangen, weil er dachte, eine zivile Polizeistreife sei ihm nachgefahren. Nachdem er die ausgelöste Radarmessung bemerkt hatte, habe er die gestohlenen Kennzeichen in die Salzach geworfen und anschließend den Pkw in der Tiefgarage abgestellt.

Zahlreiche Vergehen

Der Pongauer wird wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Weiters ergehen Anzeigen wegen der Geschwindigkeitsübertretung und Fahren ohne Zulassung an die Bezirkshauptmannschaft.