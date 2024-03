Wird Buberlemoos in Pörtschach jetzt zum Naturdenkmal ernannt?

Seit Jahren engagiert sich FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher für die Unterschutzstellung des Buberlemooses in Pörtschach am Wörthersee. Ein nunmehr publik gewordenes Naturschutzgutachten von November 2023 „bestätigt die herausragende Bedeutung dieses einzigartigen Naturjuwels für Pörtschach“, so Pacher. Geht es allerdings nach den Eigentümern, soll das potenzielle Naturdenkmal bald einer künstlichen Lagune und Luxusimmobilien weichen. Dahingehenden Planungen würden – laut Pacher – bereits in die 1990er Jahre zurückgehen. Jedoch scheiterte das lukrative Projekt damals am Naturschutz, denn bereits bei der ersten Biotopkartierung des Buberlemooses im Jahr 1992 seien schützenswerte und florierende Feuchtgebiete sowie vollkommen geschützte Pflanzenarten festgestellt worden. „Danach begann die kontinuierliche und massive Verschlechterung des Zustands des Naturjuwels: der komplette Baumbestand des Biotops wurde entfernt, der mit Schilf bewachsene Uferbereich regelmäßig vollständig gemäht etc.“, so Pacher und weiter: „Wie das Gutachten belegt, wurde das geschützte Feuchtgebiet über Jahrzehnte hinweg negativ beeinträchtigt, und zwar eindeutig durch menschliche Eingriffe.“

FPÖ sieht Pörtschacher Gemeinderat am Zug

Trotz des verschlechterten Zustands werde dem Buberlemoos im Gutachten des Landes jedoch prognostiziert, dass sich bei Wegfall der störenden Eingriffe wieder eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt entwickeln könne. Dabei habe der Bereich des wasserführenden Grabens eine ganz besondere Bedeutung als schützenswerter Lebensraum. „Nur wenige Tage, nachdem das Naturschutzgutachten mit dieser Prognose am Gemeindeamt eingelangt war, fanden im Jänner 2024 plötzlich Baggerarbeiten am Buberlemoos statt. Das Feuchtgebiet um den wasserführenden Graben wurde dabei massiv ausgebaggert und damit genau jener Bereich teils komplett zerstört, der laut Gutachten bei einer ungestörten Entwicklung das ursprüngliche Ausmaß wieder erreichen könnte“, zeigt Pacher auf, dem das Gutachten erst nach diesen Vorkommnissen zur Kenntnis gebracht wurde. Er sieht nun den Pörtschacher Gemeinderat am Zug, denn für die Ausweisung eines örtlichen Naturdenkmals wird ein mehrheitlicher Beschluss benötigt.

Bürgermeisterin: „Noch laufendes Verfahren“

Auf Nachfrage von 5 Minuten betont Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP), dass es sich hierbei um ein noch laufendes Verfahren handle. „Sobald alle Informationen am Tisch liegen, wird es dem Pörtschacher Gemeinderat vorgelegt“, betont das Gemeindeoberhaupt. Auch möchte sie an dieser Stelle erwähnen, „dass der innerste Bereich des Buberlemooses im örtlichen Entwicklungskonzept, sowieso schon lange mit einer absoluten Siedlungsgrenze geschützt ist und dass kein Widmungsantrag dem Amt vorliegt.“