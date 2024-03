In Klagenfurt: Europas Elite bouldert bei den Staatsmeisterschaften

Bereits über 80 Athleten haben sich für diese Meisterschaften angekündigt, darunter auch der Europameister im Bouldern Nicolai Užnik und Timo Užnik als Europameister in der Nachwuchsklasse. Am Samstag, 16. März, beginnen die Österreichischen Staatsmeisterschaften mit der Qualifikation der Damen um 10 Uhr, bevor um 15 Uhr die Herren in den Wettkampf starten. Am darauffolgenden Tag, 17. März, finden ab 9 Uhr die Semifinale der Damen und ab 12.30 Uhr jene der Herren statt.

Eintritt für Besucher kostenlos

Ab 18.30 Uhr wird es für alle noch im Bewerb stehenden Athleten spannend, denn es findet die Besichtigung statt und die Finalisten werden dem Publikum vorgestellt. Im Anschluss beginnen die Finals, bei denen sich die Zuseher auf vielfältige Lösungen der Boulderprobleme freuen können. Der Eintritt ist frei und ein DJ vor Ort wird für zusätzliche Stimmung sorgen. Für alle, die nicht dabei sein können, alle Bewerbe am Sonntag werden live übertragen.

Darum geht es:

Das Ziel beim Bouldern ist es mithilfe der vorgegebenen Griffe und Tritte an der Wand den Top-Griff zu erreichen. Dabei wird zur Sicherung kein Seil, Klettergurt oder eine andere komplexe Sicherungstechnik verwendet, sondern so weit in Bodennähe geklettert, dass der Absprung jederzeit möglich ist und durch die verwendeten Bodenmatten sanft abgefedert wird. Die Athleten bei diesen Österreichischen Staatsmeisterschaften müssen in der Qualifikation und den anschließenden Finals jeweils vier Bouldern bewältigen.