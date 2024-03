Polizei-Fahndung: LKW wurde in Villach gekidnapptÂ 

Das passiert auch nicht alle Tage! Bei Verladetätigkeiten wurde am Donnerstag in Villach ein LKW gestohlen. Der Unbekannte sei plötzlich in das Fahrzeug gesprungen und damit davongefahren, heißt es seitens der Polizei. Sofort brach eine groß angelegte Fahndung vom Zaun, an der sich mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos Villach, des Bezirkspolizeikommandos Villach-Land und der Landesverkehrsabteilung beteiligten. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ stand im Einsatz.

Fahrer war schnell gefasst

Kurze Zeit später konnte der Fahrer samt Gefährt auf der B84 Faakersee Straße kurz vor der Ortseinfahrt Drobollach angehalten werden. Der Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen und in weiterer Folge an die Beamten der Polizeiinspektion Villach – Auen übergeben. Bei der Befragung gab der 38-Jährige an, dass er eine Wohnmöglichkeit für sich gesucht habe und daher den LKW gestohlen hat, teilt die Polizei mit. Der LKW wurde sichergestellt und in weiterer Folge unbeschädigt wieder an den Lenker ausgefolgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2024 um 17:36 Uhr aktualisiert