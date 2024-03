Klagenfurter attackierte Polizisten mit den Fäusten

Sachbeschädigungen an einem Auto und drei Mopeds führten zwei Beamte der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz am Donnerstagvormittag in die Klagenfurter Innenstadt. Am Ort des Geschehens angekommen, wurde ein vorerst unbekannter Mann von einem Zeugen wiedererkannt. „Nachdem der Beschuldigte seine Identität nicht bekannt geben wollte und sich immer aggressiver gegenüber den Beamten verhalten hatte, wurde ihm die Festnahme angedroht“, teilten die Polizisten mit.

Zwei Beamte verletzt

Doch dies schien dem 34-jährigen Klagenfurter so gar nicht zu gefallen. Er attackierte die Beamten und versuchte, mit den Fäusten gegen ihre Gesichter zu schlagen. In der Folge wurde er festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Beide Polizeibeamten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.