Rettung, Feuerwehr und Polizei bei Unfall auf Gailtal Straße im Einsatz

Eine 87-jährige Autofahrerin dürfte am Donnerstagnachmittag ohne anzuhalten von einer Gemeindestraße in Kühweg auf die B111 Gailtal Straße eingebogen sein. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision mit dem Wagen eines 68-jährigen Autofahrers.

Rettung, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Die Frau wurde beim Verkehrsunfall verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Hermagor eingeliefert werden. Der zweite Unfallbeteiligte blieb glücklicherweise unverletzt. Jedoch war die Unfallstelle zwischen 14.45 und 15.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben den Beamten der Polizeiinspektion Hermagor, auch die Freiwilligen Feuerwehren Hermagor und Kühweg.