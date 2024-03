Einbruch in Kärntner Therapiezentrum: Ermittlungen laufen

In der Nacht

Veröffentlicht am 14. März 2024

Bislang unbekannte Täter zwangen in der Nacht auf Donnerstag die Haupteingangstüre eines Therapiezentrums im Bezirk St. Veit an der Glan auf. In der Folge brachen sie einen Getränkeautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Zudem versuchten sie erfolglos eine Bürotür aufzubrechen. Eine genaue Schadenshöhe können die Ermittler aktuell noch nicht beziffern. Die Ermittlungen laufen.