Gassi gehen endete in Feuerwehreinsatz – Frau geriet in Notlage

Eine Spaziergängerin geriet in eine bedrohliche Situation, als sie von ihrem Hund mit der Leine über eine Böschung gezogen und in das Bachbett des Triestingkanals gestürzt wurde. Die Frau konnte sich nicht aus eigener Kraft aus dem schlammigen Untergrund befreien. Glücklicherweise blieb ihr Hund unverletzt und konnte sich sicher am Ufer aufhalten.

Feuerwehren retteten unterkühlte Frau aus Bachbett

Die Parkaufsicht reagierte umgehend und alarmierte die Feuerwehr, während sie die Person beruhigte und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte betreute. Gemeinsam gelang es den Freiwilligen Feuerwehren Laxenburg und Biedermannsdorf, die völlig durchnässte und unterkühlte Frau rasch aus dem Bach zu retten. Nach der erfolgreichen Bergung wurde sie zur weiteren Versorgung an den nachalarmierten Rettungsdienst übergeben. Insgesamt standen 28 Mitglieder der Feuerwehren sowie sieben Fahrzeuge rund 45 Minuten im Einsatz, um die gerettete Person sicher aus der Notlage zu befreien.

