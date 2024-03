Ahoi Kaptain! Der Osterhase kommt heuer mit der „Seenixe“

Nach dem Erfolg im Jahr 2023 wird auch dieses Jahr eine Osternestsuche mit der „Seenixe“ in Seeboden angeboten. Am Dienstag, 26. März 2024, startet die Fahrt um 14 Uhr im Blumenpark. Der Osterhase persönlich wird als Kapitän der „Seenixe“ fungieren. Mit an Board sind wieder spannende Geschichten und die Vorfreude auf das Osterfest. Am Südufer angekommen wird den Spuren des Osterhasen gefolgt und Nestsuche beginnt.

Ostern am See

Für Besucher wird es dann spannend, denn der Osterhase kennt so manches Versteck, das erst einmal gefunden werden muss. All jene, die ihr Nest jedoch nicht finden, können trotzdem aufatmen. Jedes Kind wird sein ganz persönliches Osternest finden und bei der Rückfahrt wird anschließend vielleicht schon die eine oder andere Süßigkeit vernascht. Die Anmeldung läuft noch bis zum 25. März 2024.

Anmeldung unter: Tourismusverband Seeboden

Hauptplatz 1

9871 Seeboden am Millstätter See

Telefon: +4762 81210 12

Kosten: 12 Euro pro Mitfahrer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2024 um 20:53 Uhr aktualisiert