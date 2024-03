Wechselhaftes Wetter in der Steiermark: Sonne und Schauer im Mix

Veröffentlicht am 14. März 2024, 21:33 / ©5 Minuten

Sonnige Abschnitte wechseln sich mit möglichen Regenschauern ab, wobei die genaue Sonnenscheindauer noch unsicher ist. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 6 Grad am Morgen und steigen im Tagesverlauf auf milde 14 bis 20 Grad an. Besonders im Südosten erwartet man die höchsten Temperaturen, doch auch in der Obersteiermark wird es generell milder als zuvor, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.