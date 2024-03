220 Euro-Bonus in Gutscheinen gekommen? Das kannst du damit machen

Am 8. Februar war es dann wieder so weit. All jenen, die den Klimabonus noch nicht im Herbst 2023 bekommen haben, wurde er an diesem einen Tag aufs Konto überwiesen – sofern der Staat die aktuellen Kontodaten von einem hatte. Allen anderen wurde ein Brief geschickt, in welchem sich Gutscheine im Wert von bis zu 220 Euro befinden. Die letzten Briefe dürften in den kommenden Tagen eintrudeln, sollte der postalische Versand doch bis Mitte März abgeschlossen sein, wie das Klimaschutzministerium auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt. Warum aber bekommen den Klimabonus 2023 überhaupt einige Personen erst jetzt, im Frühjahr 2024?

Wer den Klimabonus 2023 erst im Frühjahr 2024 bekommt

Viele Gründe werden nun auf der Klimabonus-Homepage für jenen Fall angegeben, weshalb man den Bonus erst im Frühjahr 2024 bekommt. Darunter zählen jene Menschen, die im Jahr 2023 innerhalb von Österreich umgezogen sind. „Erst am Ende des Jahres können wir erheben, in welcher Regionalkategorie sie am längsten gewohnt haben“, steht dort geschrieben. Auch wenn man im ersten Halbjahr erst nach Österreich gezogen ist, hat man am 2. Juli die Grundvoraussetzung von 183 Tagen Hauptwohnsitz noch nicht erfüllt. Wie viel Geld gibt es jetzt aber eigentlich?

So viel Geld gibt es beim Klimabonus 2023

Der Klimabonus wird und wurde 2023 regional gestaffelt ausbezahlt. Heißt so viel wie: Man bekommt, abhängig vom Wohnort, unterschiedlich viel Geld. Im Anspruchsjahr 2023 sind das 110, 150, 185 oder 220 Euro. Alle Personen, die jünger als 18 Jahre alt sind, bekommen jeweils die Hälfte ausbezahlt. Für das Jahr 2024 ist noch nicht bekannt, wie viel Geld es geben wird. Wenn ihr nun wissen wollt, wie viel Geld es für euch gibt, erfahrt ihr das hier. Einige Personen fragen sich jetzt jedoch, was sie mit den Gutscheinen machen können, wenn sie den Klimabonus auf diese Art bekommen haben.

Gutscheine können „bei tausenden Geschäften eingelöst werden“

Die Gutscheine können dabei, wie man auf der Website des Klimabonus verrät, „vom Supermarkt bis zur Bücherei bei tausenden Geschäften in Österreich eingelöst werden“. Welche Geschäfte das in eurer Umgebung sind, könnt ihr hier erfahren. Wenn man keine wirkliche Verwendung für Gutscheine hat und das Geld lieber in bar haben möchte, kann man das beim Bankpartner „bank99“ erledigen. Falls ihr weder die Überweisung noch den Brief bisher erhalten habt, könnte das übrigens auch daran liegen, dass ihr nicht anspruchsberechtigt seid.

Wer ist nicht anspruchsberechtigt für den Klimabonus 2023?

Einerseits könnte es sein, dass man für das Jahr 2023 gar nicht anspruchsberechtigt war. Um anspruchsberechtigt zu sein, muss man nämlich seinen Hauptwohnsitz im betreffenden Jahr mindestens 183 Tage lang in Österreich haben. Ein weiterer Grund könnte sein, dass man den größten Teil des Jahres 2023 im Gefängnis verbracht hat (183 Tage oder länger). Auch diese Personen bekommen ihn nicht. Doch viele haben den Klimabonus des vergangenen Jahres aus einem anderen Grund noch nicht erhalten.