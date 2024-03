Rauchwolken über Waidmannsdorf: „Es ist neblig und es stinkt“

In den Morgenstunden haben heute die Sirenen in Klagenfurt geheult. Der Grund: Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht stehen aktuell im Brandeinsatz. In einer Lagerhalle in Waidmannsdorf ist ein Feuer ausgebrochen, wie die Florianis berichten.

Keine Personen verletzt

Auch Leser haben sich bereits bei uns gemeldet. „Hier in Waidmannsdorf ist alles wie im Nebel und stinkt“, berichtet eine Leserin. „Man bekommt fast keine Luft, wenn man vorbei geht“, erklärt eine weitere Leserin. Personen wurden bei dem Brand jedenfalls keine verletzt, erklärt Oberbrandrat Helmut Unterluggauer gegenüber 5 Minuten. Es sei schwierig gewesen, in die Halle zu kommen, daher habe man die Rolltore aufreißen müssen. In der Lagerhalle seien Flaschen mit Reinigungsmittel gelagert gewesen, dieses müsse man nun noch alles rausbringen. Das Feuer selbst sei jedoch mittlerweile unter Kontrolle, so Unterluggauer abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 08:49 Uhr aktualisiert