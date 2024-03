Nach klarer Play-Off-Schlappe: VSV sucht jetzt neuen Headcoach

Marcel Rodman war seit der Saison 2021/2022 bei den “Adlern” als Assistant-Coach tätig. Dabei erreichte er mit den Blau-Weißen an der Seite von Rob Daum gleich dreimal den Playoff-Einzug. In der abgelaufenen Saison übernahm er Ende November die Funktion des VSV-Headcoaches und schaffte mit Platz 6 die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale.

Paukenschlag in den Playoffs

Marcel Rodman hat nicht nur neue Energie und einen neuen Push ins Team gebracht, sondern auch versucht, der Mannschaft ein neues System mit schnellerem Spiel zu verpassen. “Wir waren auch mit seiner Arbeit zufrieden, in den Playoffs jedoch hat sich aus verschiedensten Gründen leider nicht der erhoffte Erfolg eingestellt. Deshalb wollen wir in der kommenden Saison mit einem neuen Headcoach neu durchstarten”, erklärt EC iDM Wärmepumpen VSV Geschäftsführer Martin Winkler.

Viele Höhen und Tiefen

“Ich möchte allen wirklich dafür danken, dass ich in den letzten drei Jahren ein Teil der EC VSV-Organisation sein durfte. Villach ist zu meiner Heimat geworden, und ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Ich möchte dem Vorstand rund um Andreas Schwab und Gerald Rauchenwald sowie Teammanager Andreas Napokoj und Philipp Pinter dafür danken, dass sie mich aufgenommen haben. Ich möchte Rob Daum für die zweieinhalb Spielzeiten danken, die wir zusammen verbracht haben. Ich möchte auch den Spielern danken. Wir haben so hart daran gearbeitet, den neuen Weg zu finden, hatten Höhen und Tiefen, aber am Ende ging uns die Zeit davon. Ich hoffte, dass wir die Chance bekommen würden, bei Null neu zu starten. Wir sind alle enttäuscht und ich weiß, dass ich für die Ergebnisse verantwortlich bin. Ich möchte mich auch bei allen VSV-Fans bedanken. Bleibt positiv und geduldig mit dem Team. Sie brauchen eure Unterstützung, ihr macht sie besser“, so Marcel Rodman abscließend.