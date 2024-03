„Aufwändig“: Sanierung bringt teils „größere Einschränkungen“ auf A2

Zwischen dem Knoten Villach und der Anschlussstelle Faaker See startet die Asfinag am 18. März in die zweite Phase der Erneuerung des Abschnittes der A2 Süd Autobahn. Das Teilstück ist zwar nur knapp 1,3 Kilometer lang, aufgrund der drei Brücken und der hohen Verkehrsfrequenz inklusive der Einbindung der A10 und der A11 „ist die Sanierung aber überaus aufwändig“, heißt es nun seitens der Asfinag.

Alter Beton wird durch neuen Asphalt ersetzt

Bereits im Vorjahr wurde der Abschnitt in Richtung Italien erneuert und nach Plan fertiggestellt. In diesem Jahr ist nun die Sanierung der Brücken und des Freilandbereichs in Richtung Wien an der Reihe. Der alte Beton wird dabei auf dem gesamten Abschnitt abgebrochen und durch neuen Asphalt ersetzt. Erneuert werden auch das Entwässerungssystem und der Lärmschutz.

Schutzgerüste aus Stahl werden aufgebaut

Wie bereits im Vorjahr werden für die Sanierung der Brücken auch heuer wieder Schutzgerüste aus Stahl aufgebaut, um bei der ersten der drei Brücken die darunterliegenden Trasse der Drautalbahn sowie die St. Magdalener Straße zu schützen. Die Draubrücke ist das zweite Bauwerk und mit einer Länge von etwa 400 Metern die längste der Brücken, die dritte und kleinste führt kurz vor der Anschlussstelle Faaker See über die Großsattelstraße.

Zeitweise nur ein Fahrstreifen pro Richtung benützbar

Größere Einschränkungen werden dabei von Montag, 18. März, bis Donnerstag, 21. März, erwartet. Zeitweise wird nur ein Fahrstreifen pro Richtung benützbar sein. Ab dem 22. März stehen dann je Richtung trotz laufender Bauarbeiten aber wieder wie bisher zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Erneuerung des gesamten Abschnittes soll Ende November abgeschlossen sein. Die Asfinag investiert insgesamt knapp 30 Millionen Euro.