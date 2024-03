Irre Eskalation: 15-Jähriger prügelt eigene Mutter krankenhausreif

Veröffentlicht am 15. März 2024, 09:34 / ©Pexels / RDNE Stock project

Der Bursche schlug seiner Mutter mehrmals mit der Faust ins Gesicht, riss sie an den Haaren und trat, nachdem sie schon am Boden lag, auf sie ein. Ein ebenfalls anwesender Freund des Jungen kam der Frau zur Hilfe, woraufhin sie in die Nachbarwohnung fliehen konnte und die Polizei verständigte.

15-Jähriger wurde festgenommen

Auch von den Beamten ließ sich der 15-Jährige nicht beruhigen, er beschimpfte die Polizisten und verhielt sich weiterhin aggressiv. Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn aus und nahmen den 15-Jährigen fest. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach gebracht, die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt.