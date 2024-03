Frontal-Crash: Ungar (53) verstarb noch an Ort und Stelle

Ein 83-jähriger Lenker aus Steyr dürfte auf der B122 in Wanzenöd am Donnerstag, dem 14. März, gegen 17.40 Uhr, wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Als er ein Fahrzeug überholen wollte, dürfte er die doppelte Sperrlinie missachtet haben und krachte frontal in das Auto des 53-jährigen Ungarn.

Zwei weitere Autos touchiert

Durch die Kollision wurde ein Fahrzeug touchiert, das von einem 43-jährigen kroatischen Staatsbürger gelenkte wurde. Ein weiteres Auto wurde in den Straßengraben geschleudert, der von einem 58-jährigen Mann aus Amstetten gelenkt wurde.

Ein Toter, viele Verletzte

Für den Ungarn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 83-jährige Pkw-Lenker wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Wels geflogen. Der 58-jährige Lenker wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Steyr verbracht. Der 43-jährige Lenker wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Steyr verbracht.