Im Rausch in Hauseinfahrt gelegt: Obdachloser überfahren – tot

Veröffentlicht am 15. März 2024, 10:29 / ©pexels

Aufgrund einer starken Alkoholisierung lag ein 30-jähriger ungarischer Obdachloser in einer Haus- und Grundstückseinfahrt. Zur gleichen Zeit fuhr eine 31-jährige in Salzburg wohnhafte Polin in die Haus- und Grundstückseinfahrt ein und überfuhr diesen.

Trotz Reanimation verstorben

Passanten eilten zu Hilfe und hoben das Auto mit einem Wagenheber auf. Der regungslose Mann wurde von den Rettungskräften dann herausgezogen. Trotz Reanimation verstarb der 30-jährige Ungar an der Unfallstelle. Ein durchgeführter Alkomattest mit der Lenkerin verlief negativ. Die Ermittlungen der Polizei laufen.