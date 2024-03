Beziehungsdrama in Villach: 56-Jähriger wollte Ex und neuen Freund töten

Der Prozess findet am Landesgericht Klagenfurt statt

Veröffentlicht am 15. März 2024

Ein 56-Jähriger muss sich kommenden Mittwoch wegen versuchten Mordes vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm wird vorgeworfen, vergangenen Sommer in einem Mehrparteienhaus in Villach Feuer gelegt zu haben, um seine ehemalige Lebensgefährtin und deren neuen Freund zu töten – mehr dazu hier. Verletzt wurde bei dem Feuer aber niemand, weil es rechtzeitig entdeckt wurde, teilte das Landesgericht am Freitag mit.

Mehrere Liter Benzin verschüttet

Der Rumäne soll am 9. August 2023 im ersten Stock eines Mehrparteienhauses mehrere Liter Benzin verschüttet und angezündet haben. Tage später gestand er bei der Polizei, den Brand gelegt zu haben, er wurde daraufhin festgenommen. Neben dem versuchten Mord wird ihm auch versuchte Brandstiftung vorgeworfen. Der Geschworenenprozess unter Vorsitz von Richter Bernd Lutschounig war für den gesamten Mittwoch anberaumt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. (APA/red., 15.3.24)