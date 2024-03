Obere Neutorgasse wird zur Fahrradstraße umgestaltet

Veröffentlicht am 15. März 2024, 11:15 / ©KK

Mit der Neugestaltung des Straßenraumes inklusive neuer Bäume, Begrünungs- und Sitzelementen sowie zusätzlichen Radabstellplätzen und Stellplätzen für einspurige Kfz soll eine wesentliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität einhergehen. Die bestehenden Gastgärten und die Erreichbarkeit für alle Verkehrsteilnehmer sowie Ladezonen und Behindertenstellplätze bleiben erhalten.

Umbauarbeiten starten im April

Die neue Fahrradstraße bildet somit den Lückenschluss zwischen dem neuen Geh- und Radweg in der Neutorgasse und der Murgasse und ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Neutorviertels und der Innenstadtentlastung. Dadurch kann das Franziskanerviertel im nächsten Schritt zu einer reinen Fußgängerzone gemacht werden, wodurch auch dieser Bereich als Flaniermeile aufgewertet werden soll. Die Umbauarbeiten in der Oberen Neutorgasse starten am 2. April, eine Eröffnung sollte drei Wochen später möglich sein. Im Franziskanerviertel sollen mit Juli Fahrräder nur noch geschoben werden. „Die Früchte unserer Aufbauarbeit aus den letzten Jahren werden nun immer mehr sichtbar und für die Menschen spürbar. Die Neugestaltung der Oberen Neutorgasse ist ein wesentlicher Meilen- stein, der die Richtung für das gesamte Neutorviertel und für viele weitere Stadtteile vorgibt: Ver- kehrsberuhigung durch eine faire Verteilung von Fuß-, Rad- und Individualverkehr, mehr Bäume und Grünraum für ein besseres Klima sowie eine massive Steigerung der Aufenthaltsqualität für alle Grazer und Besucher unserer schönen Stadt!“, freut sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 11:44 Uhr aktualisiert