Nach Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht nach Tätern

Zwischen 16.40 und 18.40 Uhr zwängten unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus in Grafendorf bei Hartberg. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen gesucht

Von Nachbarn wurden im Tatzeitraum zwei Männer, etwa 180 Zentimeter groß, bekleidet mit Kapuzenpullover und Haube, einer mit einem Vollbart, in der Nähe des Einfamilienhauses gesehen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hartberg, Tel. Nr.: 059 133/6230, erbeten.