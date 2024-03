Tochter mittlerweile tot: Haben Eltern sie gequält?

Veröffentlicht am 15. März 2024, 11:44 / ©pixabay.com

Die beiden Eltern eines mittlerweile verstorbenen Kindes müssen sich am kommenden Dienstag, den 19. März, von 8.30 bis 16.30 Uhr vor Gericht verantworten. Ihnen wird zur Last gelegt, von Oktober 2022 bis Februar 2023 im Bezirk Klagenfurt-Land ihrer Tochter körperliche Qualen zugefügt zu haben, heißt es heute in einer Aussendung des Landesgerichts Klagenfurt. Die Eltern sollen es unterlassen haben, der 2008 geborenen Tochter die notwendige schulmedizinische, ihre Leiden mildernde Behandlung zukommen zu lassen.

Mädchen war ab einem bestimmten Zeitpunkt wehrlos

Das Mädchen soll wegen Gebrechlichkeit und Krankheit ab einem bestimmten Zeitpunkt wehrlos gewesen sein. Weiters soll sich auch ihr Zustand immer weiter verschlechtert haben „bis hin zu Geschwulstbildungen an Hals und Brust, Schluckbeschwerden, einem Gewichtsverlust von 20 Kilogramm, starken Schmerzen, einer inkompletten Lähmung beider Beine, ihrer Unfähigkeit, den Harn zu halten, einer Gelbfärbung der Haut und schließlich einer schweren Atemnot“.

Bis zu drei Jahre Haft

Angeklagt ist nun also das Vergehen des Quälens oder Vernachlässigens unmündiger oder wehrloser Personen, das eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorsieht. Dass das Mädchen schlussendlich gestorben ist, wird seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt den beiden Angeklagten übrigens nicht zur Last gelegt. Den Vorsitz hat Richterin Michaela Sanin. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.