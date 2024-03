Keine Burger und Pommes: Weltweiter Ausfall bei McDonald’s

McDonald's down

Veröffentlicht am 15. März 2024, 12:16 / ©pexels.com

McDonald’s Kunden aus aller Welt trifft gerade ein IT-Problem. Das Essen aus BigMac’s, Pommes und Co. kann aktuell nicht wie gewohnt bestellt werden. Dies betrifft Filialen in verschiedenen Ländern, darunter Japan, Australien, Hongkong, Deutschland und Österreich.

IT-Probleme

Die Störungen werden auf Computersystemfehler und technische Probleme zurückgeführt, wie diverse Medien berichten. Es dürfte das Kassensystem, die Kioske und der Drive-Through nicht funktioniert haben. An der Behebung wurde gleich gerarbeitet.

Auch Österreich betroffen

Wie „futurezone“ berichtet, waren auch einige McDonald’s-Standorte in Österreich von dem Ausfall betroffen. Es gab in der Früh Probleme im Bestellstystem. Die Probleme sollen in Österreich angeblich schon behoben worden sein. Zusammenhang mit einem Cybersecurity-Ereignis gäbe es keinen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 12:29 Uhr aktualisiert