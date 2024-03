Grazer Kinderchirurg Michael Höllwarth ist verstorben

„VIELES gemacht – GROSSES bewirkt: Michael Höllwarth wird immer in besonderer Erinnerung bleiben“, würdigt der Verein „Große schützen Kleine“ den Verstorbenen. Der Grazer Kinderchirurg war von 1993 bis 2014 auch Präsident des Vereins. Als Präsident des Vereines hat Univ. Prof. Dr. Michael Höllwarth mit seinem Vorstandsteam viele nachhaltige Entwicklungsschritte setzen können. Es wurden zahlreiche Projekte entwickelt, die bis heute nachwirken, darunter zum Beispiel die Kindersicherheitsbox und die Bärenburg – das Unfallpräventionszentrum.

Unfallforschung maßgeblich geprägt

Als Wissenschaftler und Forscher war Michael Höllwarth auch die Unfallforschung sehr wichtig. In Summe war Höllwarth mehr als 40 Jahre lang der Unfallprävention treu und hat maßgeblich die Unfallpräventionslandschaft in Österreich geprägt. „Man darf und muss an dieser Stelle anerkennen, dass der Rückgang von tödlichen Kinderunfällen, wie auch die Reduktion der Unfallzahlen bei Kindern im Allgemeinen, in Österreich auch die Handschrift von Michael Höllwarth trägt“, so der Verein „Große schützen Kleine“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 12:43 Uhr aktualisiert