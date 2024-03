Feierlicher Start: Special Olympics Winterspiele 2024 sind eröffnet

Über 1.100 Athleten mit Beeinträchtigung werden in den kommenden vier Tagen in zehn verschiedenen Wintersportarten antreten und dabei dank ihrer unermüdlichen Entschlossenheit Grenzen überwinden und Träume verwirklichen.

„Gemeinsam grenzenlos“

Unter dem Motto „Gemeinsam grenzenlos“ strahlte die Eröffnungsfeier eine Atmosphäre grenzenloser Freude und Euphorie aus. Die internationalen und österreichischen Delegationen wurden mit viel Jubel in die Halle begleitet, während Vertreter des österreichischen Bundesheeres die Special-Olympics-Flagge hissten. Die Ehre, den Special-Olympics-Eid zu schwören, wurde von der Eisschnelläuferin Veronika Kaube und dem Snowboard-Vizeweltmeister übernommen. Der Höhepunkt des Abends war zweifellos der Moment, als die „Flamme der Hoffnung“, das Symbol der Spiele, unter tosendem Applaus entzündet wurde.

Politische Prominenz würdigt Special Olympics

Die Eröffnungsfeier war nicht nur von sportlicher Bedeutung, sondern auch von hoher emotionaler Intensität geprägt. Politiker wie Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) und Sportminister Werner Kogler (Grüne) betonten die Bedeutung der Special Olympics und teilten ihre persönliche Verbundenheit mit den Spielen. Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) drückte seinen Stolz aus, die Special Olympics in der Steiermark willkommen zu heißen, und betonte die spürbare Freude im gesamten Land.

Special Olympics versprechen packende Wettkämpfe

In den kommenden vier Wettkampftagen werden an den vier Austragungsorten zahlreiche sportliche Wettbewerbe stattfinden. Die errungenen Medaillen werden bei bewegenden Siegerehrungen an drei verschiedenen Standorten überreicht, was sicherlich für Gänsehautmomente sorgen wird. Zusätzlich zu den sportlichen Wettkämpfen wird ein buntes Rahmenprogramm geboten, darunter zwei Live-Konzerte der steirischen Kultband Egon7 in Graz am 16. März und in Schladming am 18. März.