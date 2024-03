13 Mio. Euro für steirische Bildung: Sanierung von Berufsschulen startet

Veröffentlicht am 15. März 2024, 14:10 / ©Land Steiermark/Binder

Die thermische Sanierung dieser Gebäude wird bis zum Sommer 2025 durchgeführt und zielt auf eine Maximierung der Energieeinsparung sowie eine effiziente Energiegewinnung durch geplante PV-Anlagen in der neuen Fassade ab.

Zukunftsweisende Sanierung: Nachhaltige Maßnahmen

Die Renovierung umfasst die Erneuerung beziehungsweise den Austausch des Dachs, der Fenster und der Fassade nach Nachhaltigkeitskriterien. Das Projekt wird im Rahmen des ELENA-Styria-Programms realisiert und beinhaltet auch die Integration von Elektroinstallationen und Teilen der Klassenraumlüftungsanlage in die Fassade. Dieser Umbau wurde im Forschungsprojekt RENVELOPE unter Federführung des Architekturbüros Nussmüller entwickelt.

©Land Steiermark/Binder Direktor Robert Marchler, Landesrat Werner Amon, Landesrätin Ursula Lackner und Direktor Alexander Krückl (v.r.) bei der Projekt-Präsentation in Knittelfeld.

Berufsschule Knittelfeld wird saniert

„Mit der Sanierung der Berufsschule am Standort Knittelfeld investieren wir nicht nur in die Infrastruktur für unsere Lehrlinge, sondern setzen auch auf Energieeffizienz und machen die Gebäude klimafit“, sagte Landesrat Werner Amon (ÖVP). Diese Investition von Millionen Euro werde nicht nur die regionale Wirtschaft ankurbeln, sondern auch den Fachkräften von morgen zugutekommen. Die Direktoren Robert Marchler und Alexander Krückl betonten die Bedeutung des Projekts für die Bildungseinrichtungen in Knittelfeld. Die Umbauarbeiten sollen im Juli beginnen, wobei die Ferien genutzt werden, um die Schülerinnen und Schüler möglichst wenig zu stören.

Steirische Klimaambitionen: Landesregierung setzt klare Ziele

„Um die Klimawende zu schaffen, müssen alle an einem Strang ziehen. Das Land Steiermark geht mit gutem Beispiel voran“, betonte Landesrätin Ursula Lackner. Die Landesverwaltung habe sich das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden, und dafür einen 40 Millionen Euro dotierten Klimafonds sowie ein Energieeffizienz-Investitionspaket geschnürt, das über das ELENA-Programm zusätzlich mit 47,3 Millionen Euro ausgestattet sei.