Wirbel um „Klagenfurt Wohnen“ geht weiter

Nach einem kritischen Bericht des Landesrechnungshofes zu „Klagenfurt Wohnen“ lud Vizebürgermeister Alexander Kastner (Team Kärnten) am Donnerstag – wie berichtet – zu einer Pressekonferenz ins Rathaus, wo er einen Zehn-Punkte-Plan zur Restrukturierung der Immobilienverwaltung präsentierte. Nichtsdestotrotz bezeichnete Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) diese in einer weiteren Pressekonferenz am heutigen Freitag als „offene Baustelle“ Er fordert einen Neustart bei „Klagenfurt Wohnen“ sowie volle Transparenz bei der Aufarbeitung aktueller Verfehlungen. Diesbezüglich nannte der Sozialdemokrat drei Beispiele der letzten vier Wochen.

Das zähle Liesnig auf: „Die Brandsicherheit in den stadteigenen Wohnungen kann nur in eingeschränktem Ausmaß garantiert werden“, so Liesnig. „Klagenfurt Wohnen“ könne weder dokumentieren noch garantieren, dass alle Wohnungen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmeldern ausgestattet seien. Darüber hinaus seien Brandschutzbegehungen unvollständig durchgeführt worden.

Weiters habe der Wirtschaftsprüfer von Klagenfurt Wohnen – laut dem Vizebürgermeister – angekündigt, das Testat zu verweigern, weil die seit 2020 bekannten Probleme bei der Erstellung des Jahresabschlusses noch immer nicht gelöst seien. „Konkret gibt es keine einheitlichen Bewertungsansätze für das Anlagevermögen, die Bilanzen sind nicht korrekt, vermutlich sind dadurch in weiterer Folge auch die Rechnungsabschlüsse der Stadt Klagenfurt betroffen“, glaubt der Vizebürgermeister.

Auch zum Hackerangriff bezog Liesnig Stellung. Dieser habe zutage gefördert, dass Zehntausende personenbezogene Daten von „Klagenfurt Wohnen“ bei einem externen Dienstleister liegen, „ohne dass jemals eine Datenschutzvereinbarung unterzeichnet wurde“, kritisiert Liesnig abschließend.

©Büro Vizebgm Philipp Liesnig Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ)

Team Kärnten nimmt Stellung zu den Vorwürfen

Der SPÖ-Vizebürgermeister ortet darin „grob fahrlässige Verstöße gegen dienstrechtliche Verfahren“. Deshalb will er auch die Disziplinarkommission der Stadt Klagenfurt anrufen. Daraufhin stellte Patrick Jonke, Klubobmann des Team Kärnten und Büroleiter von Bürgermeister Christian Scheider, klar, dass Liesnig als Beteiligungsreferent in der Causa „Klagenfurt Wohnen“ längst hätte eingreifen können. Es sei dem ehemaligen Vizebürgermeister vom Team Kärnten, Alois Dolinar, zu verdanken, „dass er den Landesrechnungshof eingeschaltet hat, der wiederum die Missstände schonungslos aufgedeckt hat“, so Jonke. Dolinars Nachfolger als Wohnungsreferent, Alexander Kastner, sei mit dem neuen Geschäftsführer auf einem guten Weg, den stadteigenen Betrieb Klagenfurt im Interesse der Mieter neu aufzustellen und die dringend erforderlichen Wohnungssanierungen in Angriff zu nehmen. „Liesnig wäre gut beraten, sich jetzt positiv einzubringen“.