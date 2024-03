Bei Probefahrt: Motorhaube schleuderte in den Gegenverkehr

Veröffentlicht am 15. März 2024, 14:50 / ©Pexels.com

Ein 24-Jähriger aus Vöcklabruck wollte am Donnerstag, dem 14. März, eine Probefahrt mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto machen. Dazu nahm er von einem anderen Auto, der bereits zum Abholen des neuen Eigentümers bereitstand, die Kennzeichentafeln ab. Dabei fuhr er auf der B135 Richtung Viecht.

Motorhaube löste sich

Im Ortschaftsbereich Windern löste sich gegen 20.30 Uhr die Motorhaube und flog in den Gegenverkehr, wobei ein Fahrzeug dagegen- und darüberfuhr. Er hielt das Auto an einer Bushaltestelle an und ging zum Unfallbeteiligten zurück. Beim Eintreffen der Polizisten konnten sie auch eine völlig beschlagenen Windschutzscheibe feststellen.