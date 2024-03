Drei Fahrrad-Unfälle in wenigen Stunden: Alle waren alkoholisiert

Am Donnerstag

Zum ersten Unfall kam es um 16 Uhr. Eine Radfahrerin war in Kirchdorf selbstverschuldet zu Sturz gekommen. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv. Eine Anzeige folgt.

Unfall in Reith in Alpbachtal

Wenige Stunden später, zwischen 20 und 21 Uhr, stürzte auch ein Radfahrer in Reith im Alpbachtal aus eigenem Verschulden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv. Eine Anzeige folgt.

Unfall in Volderwald

Um 21.50 Uhr stürzte schließlich ein Radfahrer in Volderwald, auch wieder aus eigenem Verschulden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv. Eine Anzeige folgt.