Studie enthüllt: So viel geben für In-Game-Käufe aus

Die Forschung, die von der Arbeiterkammer Steiermark unterstützt wurde, untersuchte die finanziellen Gewohnheiten von 2.610 Jugendlichen im Alter von 10 bis 25 Jahren und enthüllte interessante Einzelheiten über ihre Ausgaben in digitalen Spielen.

Beliebtheit von Lootboxen, Pay-to-Win und Skin Betting alarmiert

Laut den Ergebnissen der Studie haben mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen Geld für In-Game-Käufe ausgegeben. Dabei sind besonders sogenannte „Lootboxen“ beliebt, digitale Schatzkisten, die Objekte enthalten können, die Spielvorteile bieten. Auch Mechanismen wie „Pay-to-Win“ und „Skin Betting“, bei denen echtes Geld für virtuelle Vorteile oder Äußerlichkeiten ausgegeben wird, wurden von den Befragten genutzt.

In-Game-Käufe: Männer geben häufiger Geld aus

Die Forscher stellten fest, dass die Ausgaben für In-Game-Käufe bei männlichen Befragten deutlich häufiger vorkamen. Im Durchschnitt gab jede Person etwa 170 Euro pro Jahr für diese Art von Ausgaben aus, wobei einige wenige viel mehr investierten. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass manipulative Mechanismen in den Spielen verwendet werden, um die Spieler zum Geldausgeben zu verleiten.

Höhere Ausgaben in Online-Spielen erhöhen Suchtgefahr

Die Studie hat auch auf die potenziellen Risiken hingewiesen, die mit einem übermäßigen Ausgeben in Online-Spielen verbunden sind. So steigt mit höheren Ausgaben die Wahrscheinlichkeit einer Suchterkrankung, was ein wichtiger Aspekt ist, der bei der Betrachtung des Themas berücksichtigt werden sollte.

©Derler/AK Steiermark Studienleiter Markus Meschik und AK-Präsident Josef Pesserl präsentieren die Studie.

AK bietet Schulungen und fordert gesetzliche Maßnahmen

Studienleiter Markus Meschik sagt, die erhobenen Werte seien bedenklich und ein Auftrag an die Politik zum Schutz der Jugend tätig zu werden. Ähnlich AK-Präsident Josef Pesserl: „Kinder sind unsere Zukunft. Diese Studie zu Onlinespielen zeigt uns, dass die Gefahren der virtuellen Welten sehr real sind und besonders im Bereich von Kindern und Jugendlichen durch gesetzliche Regelungen entschärft werden müssen.“