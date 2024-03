Im Volleyball-Finale: Mädels des Europagymnasiums holen sich den Titel

Nach dem spannenden Finalspiel der Volleyball-Schülerliga im Lerchenfeldgymnasium konnte Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser den Spielerinnen des Europagymnasiums Klagenfurt die Goldmedaillen persönlich umhängen. Sechs Schülerligateams kämpften sich aus 28 Schulen Kärnten weit in Bezirksturnieren vor ins Landesfinale.

Spannung, Spaß und Begeisterung für den Sport

„Es war ein spannendes Finale, die Begeisterung, Sport- und Teamgeist und vor allem die Leidenschaft für den Sport wurde sichtbar. Ich gratuliere den Siegerinnen und würde mich sehr freuen, sie nach der Bundesmeisterschaft als eben solche wieder in Klagenfurt empfangen zu dürfen. Die Kärntner Sportfamilie hält euch die Daumen“, so Kaiser, auch Präsident des Kärntner Volleyballverbandes, bei der Siegerehrung. Auch Landessportdirektor Arno Arthofer gratulierten allen Teilnehmerinnen, die es ins Landesfinale geschafft haben und besonders den Siegerinnen.

Große Erfolge an Kärntens Schulen

Als Sportreferent versprach Kaiser, den Volleyballsport weiterhin von Seiten des Landes zu unterstützen, damit die Nachwuchsarbeit weiterhin gedeiht. „Immerhin ist Volleyball die erfolgreichste Mannschaftssportart in Kärnten“, betonte der Sportreferent. Auch der Vorstandsdirektor der Kärntner Sparkasse, Michael Koren, gratulierte als Sponsor der Schülerliga allen Teams und den Siegerinnen. Den zweiten Platz holte das Team des BG/BRG Lerchenfeld, dritte wurden die Spielerinnen der MS St. Gertraud im Lavanttal. Am vierten Platz landeten die Volleyballerinnen vom Porciagymnasium in Spittal, fünfte wurden die Mädels des BRG Hermagor und am sechsten Platz landete das Team der MS St. Stefan im Lavanttal.